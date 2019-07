De Rossi já fala à Boca: «Quero ganhar a Libertadores»

Depois de tantos dias de espera, eis o momento pelo qual todos os adeptos do Boca Juniors aguardavam: a apresentação de Daniele De Rossi.Na cerimónia de apresentação como o mais recente jogador do Boca, o experiente médio italiano mostrou muita ambição para aquela que é a primeira experiência do jogador fora de Roma."Os meus objetivos são os mesmos que têm o Boca. O objetivo do Boca é conquistar a Libertadores e o campeonato. Daquilo que escutei, é ganhar tudo. Eu quero ajudar no que for possível. Espero que na próxima quarta-feira [na 2.ª mão dos 'oitavos' da Taça Libertadores, frente ao Atl. Paranaense] as coisas aconteçam da melhor maneira possível para a equipa. Gostava de poder estrear-me", afirmou, em declarações aos jornalistas presentes.Aos 36 anos, De Rossi pode, finalmente, estrear-se por um novo clube.