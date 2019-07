De Rossi no Boca “a 99%”

Após 19 anos na Roma, Daniele De Rossi está a caminho do Boca Juniors. Daniel Angelici, presidente do clube argentino, já confirmou o acordo com o médio italiano de 35 anos. "De Rossi vai viajar seguramente nos próximos dias, tem o desejo de vestir a camisola do Boca. Burdisso [diretor desportivo] falou muito com ele. Está 99 por cento garantido", disse Angelici ao jornal ‘Olé’. Depois do ex-Benfica Salvio, o Boca Juniors consegue mais um reforço de peso.