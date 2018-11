Defesa colombiano alvo de tentativa de assassinato: seis tiros contra o carro e sai ileso

Juan Sebastián Quintero, jogador do Deportivo Cali, foi alvo de uma tentativa de assassinato na noite de domingo, tendo o seu carro sido atingido com seis tiros. Segundo relatou o pai do defesa, de 23 anos, ao jornal colombiano 'El País', o jogador saiu ileso por milagre."Estavamos à sua espera para jantar quando recebi a chamada de um amigo a contar o que tinha acontecido. Dispararam contra o carro quando o Juan estava com o irmão menor. Depois da Sijín [departamento de investigação criminal] revistar o carro, disseram-lhe que se tinha salvo por milagre. O futebol não pode chegar a este ponto", afirmou Diego Quintero, pai do jogador.De acordo com a Polícia Metropolitana de Cali, por volta das 22h15, no bairro Alfaguara Jamundí, duas pessoas que estavam numa moto pediram ao jogador para parar o carro e é nesse instante que Juan Sebastián Quintero é surpreendido com uma arma de fogo, tendo sido disparados seis tiros que atingiram a porta esquerda do veículo. "Na verdade, ninguém ficou ferido, mas a Polícia Metropolitana Santiago de Cali, conduz investigações para determinar se foi uma tentativa de roubo", referem as autoridades.