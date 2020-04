Defesa do Ajax propõe finalíssima para decidir campeão holandês

Com a decisão do governo em proibir a realização de eventos em massa até setembro, a Federação Holandesa de Futebol ficou com mãos atadas em relação à época 2019/20 da Eredivisie, que muito provavelmente não poderá ser terminada. A decisão final será anunciada na sexta-feira, após reunião entre todas as partes, mas há alguns jogadores que já lançaram algumas ideias para definir a questão. Especialmente no que ao título diz respeito, já que à data da suspensão havia duas equipas empatadas pontualmente no topo, com o Ajax a ser líder perante a sua melhor diferença de golos em relação ao AZ Alkmaar.





Ora, apesar de estar em posição privilegiada por ser líder à data da suspensão, o defesa argentino Lisandro Martínez lançou esta quinta-feira a ideia de ser disputada uma finalíssima (em terreno neutro e fora do país). "Não vou pensar só em mim, não sou egoísta. Se se toma uma decisão deveria ser igual para todas as Ligas. Ainda que estejamos empatados em pontos com o AZ, gostava de jogar uma finalíssima com eles para ver quem é campeão", referiu o argentino, em declarações à TyC Sports.