«Deixe-me recusar responder a essa pergunta»: líder da federação polaca e a recordação de Paulo Sousa como treinador e pessoa

Zapytalem Cezarego Kulesze, jak bedzie wspominal Souse i jako trenera, i jako czlowieka.



- Pozwole sobie odmówic odpowiedzi na to pytanie - odparl.



Ponadto twierdzi, ze po fiasku z Sousa opcja zagraniczna nie jest mimo wszystko spalona.https://t.co/OKdZ0JIbE4 — Darek Dobek (@darekdobek) December 29, 2021

Consumada a saída de Paulo Sousa, o presidente da federação da Polónia voltou a lamentar toda a situação. "O que mais me surpreendeu foi que Paulo Sousa pediu para sair, apesar de repetidamente ter negado essa intenção antes. Em todas as ocasiões, ele negou rumores de saída", atirou Cezary Kulesza em declarações ao 'One Sport' da Polónia."Qual a recordação que fica de Paulo Sousa, como treinador e pessoa?", perguntou-lhe o jornalista. "«Deixe-me recusar responder a essa pergunta", atirou. "É uma lição interessante para a nossa federação no que diz respeito à escolha do próximo selecionador e como cooperamos com ele", acrescentou.