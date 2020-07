Dejan Lovren deixa Liverpool e é reforço do Zenit

O internacional croata Dejan Lovren, de 31 anos, proveniente do Liverpool, é reforço da equipa russa do Zenit para as próximas três épocas, informaram os clubes nas suas páginas oficiais.

"Os clubes de futebol Zenit e Liverpool chegaram a acordo para a transferência do defesa croata. O contrato do jogador é de três anos", indica o Zenit na sua página oficial, enquanto os ingleses lembram as seis épocas do central nos reds.

Os dois clubes não esclarecem quais os valores da transferência, mas a imprensa indica que o defesa central terá custado ao campeão russo cerca de 11 milhões de libras (cerca de 12 milhões de euros).

Lovren chegou ao Liverpool em 2014/15, proveniente do Southampton, e nos reds conquistou uma Liga inglesa e a Liga dos Campeões, numa carreira em que representou também o Lyon, o Dínamo Zagreb e o Inter Zapresic.