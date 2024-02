Dembélé e a fase conturbada no Barcelona: «Passei por momentos muito difíceis»

Ousmane Dembélé transferiu-se no último verão do Barcelona para o PSG e tem sido uma das peças-chaves da equipa de Luis Enrique. O avançado francês concedeu uma entrevista ao jornal ‘Le Parisien’ na qual abordou a sua passagem pelo clube blaugrana e ainda como está a ser a sua adaptação ao novo emblema.

"Sofri muito em Barcelona. Passei por momentos muito difíceis. Depois, com o passar dos anos, tudo foi melhorando... É a evolução lógica de um jovem jogador profissional que mudou muitas coisas", revelou o extremo. Vestir a camisola do Barcelona sempre esteve na mira de Dembélé. "Foram Messi, Guardiola e Iniesta que me fizeram amar o Barcelona. Quando assinei pelo clube realizei um sonho", confessou o jogador.

Uma das mudanças de que Dembélé aponta relaciona-se com a contratação de um preparador físico. "A sua chegada mudou muitas coisas no relvado e na minha vida. Trabalhámos nos treinos e nos meus dias de folga. Ainda o tenho comigo aqui no PSG", referiu o francês, acrescentando que este foi essencial para tentar colocar um ponto final na sua série de lesões.

O extremo falou também sobre as ligações que tem com os treinadores Xavi Hernández, o seu técnico no Barcelona, e Luis Enrqiue que comanda o PSG. "A minha relação com Luis Enrique é mais ou menos a mesma que tenho com Xavi. Ele [Xavi] deu-me muitos conselhos e confiou muito em mim. Conheço Luis Enrique há muito tempo, porque ele queria que eu fosse para Barcelona quando estava no Rennes. Estou muito feliz por tê-lo como treinador", afirmou o jogador.

Dembélé foi ainda questionado sobre as diferenças entre os dois clubes. "O Barcelona é um clube muito grande. Mas o PSG também o é. Honestamente, além do clima, não existem grandes mudanças para mim. O mesmo acontece com o estádio: o Camp Nou é enorme e cheio de história. Mas no Parque dos Príncipes o ambiente é excecional, o público transporta-nos...", concluiu Dembélé que realizou seis épocas ao serviço do emblema catalão. No PSG, o jogador já participou em 25 jogos, contando com um golo e nove assistências.