Dendoncker reforça Nápoles por empréstimo do Aston Villa

O médio Leander Dendoncker é reforço do Nápoles por empréstimo dos ingleses do Aston Villa até ao final da época, confirmaram esta sexta-feira os dois clubes, com os italianos a ficarem com opção de compra do futebolista internacional belga.

"O Nápoles anuncia que adquiriu, ao Aston Villa Football Club, os direitos de Leander Dendoncker por empréstimo, com opção de compra", refere o atual campeão italiano em comunicado.

Dendoncker, de 28 anos, fez a formação nos belgas do Anderlecht e subiu à equipa principal, transferindo-se depois para os ingleses do Wolverhampton em 2018/19.

Na época 2022/23 saiu para o Aston Villa, clube que agora deixa para seguir para a primeira experiencia em Itália.