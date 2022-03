Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Depois da tempestade, a bonança: luso-brasileiro João Pedro Galvão chega à seleção italiana com... Portugal na mira Ex-jogador do Estoril e V. Guimarães com razões para sorrir após ter passado por períodos conturbados na carreira





João Pedro Galvão representou o Estoril na época 2013/14

• Foto: Miguel Barreira