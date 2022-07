Depois do V. Guimarães, Pepa abraça projeto na Arábia Saudita

Depois da saída controversa do comando técnico do V. Guimarães, Pepa já tem um novo projeto para a temporada 2022/23. O treinador foi apresentado, esta tarde, como o novo timoneiro do Al-Tai, clube que terminou o último campeonato da Arábia Saudita no 6.º lugar.Esta será a primeira experiência de Pepa, de 41 anos, no estrangeiro, sendo que encontrará o guarda-redes Victor Braga, que jogou no Arouca na última época. Em 2021/22, o Al-Tai tinha nas suas fileiras o central Marcelo, que Pepa já orientou no P. Ferreira.