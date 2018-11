Depressão, Mourinho e a desilusão Hierro: Iniesta conta tudo

A desilusão provocada pelo Mundial, a depressão dos tempos do Barcelona e a máxima rivalidade que sentiu entre Barça e Real Madrid alimentada por Mourinho são alguns dos temas fortes que Iniesta vai abordar domingo no programa 'Salvados' de 'La Sexta'. Alguns excertos começaram contudo já a ser divulgados.Sobre a depressão, Iniesta recorda esse período difícil. "Tudo começou depois de conquistar o triplete pelo Barcelona. Só desejava chegar à noite para tomar um comprimido para descansar", diz.O jogador espanhol fala de outros momentos marcantes enquanto vestiu a camisola do Barcelona e de como sentiu a rivalidade com o Real Madrid "no ponto máximo", uma espécie de "radicalismo" na altura em que Mourinho era o treinador dos merengues.Mais recentemente diz não ter boas recordações do Mundial da Rússia. "Não entendi a decisão de Hierro de me deixar no banco nem os seus argumentos para a justificar. Estava f....., dava-me igual o que dissesse", frisa.