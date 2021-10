Desafiaram João Félix e o português 'escolheu' o Flamengo: «Sempre gostei de jogar de vermelho»

João Félix foi questionado pela TNT Sports Brasil se Filipe Luís e Diego Costa, antigos colegas no Atlético Madrid, já o tentaram convenceram a jogar no Brasil. O lateral representa o Flamengo e o avançado alinha no Atlético Mineiro.





"Sempre gostei de jogar de vermelho... Quem sabe um dia...!" Essa vai deixar o torcedor do Flamengo maluco! Confere aí o que o @joaofelix70 falou, com exclusividade para a @tatimantovani, sobre jogar no Brasil! #CasaDaChampions #HBOMax pic.twitter.com/YfG8crjy8u — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 12, 2021

"Ninguém me chamou para lá", respondeu João Félix, bem-disposto. A jornalista insistiu qual das camisolas escolheria e o português optou pelo Flamengo. "Iria para a vermelha. Sempre gostei de jogar de vermelho. Quem sabe um dia...", acrescentou João Félix.