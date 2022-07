'Desaparecido' Musonda quebra silêncio: «As pessoas gostam de falar sem saber...»

Charly Musonda foi um dos nomes mais falados na imprensa internacional nos últimos dias, mercê do facto de ter sido dado como desaparecido pelo Zulte Waregem . O diretor geral do clube, Eddy Cordier, dissera à imprensa do seu país que tinha iniciado negociações e que, depois de dar um período para o jogador pensar, Musonda simplesmente... não deu sinais de vida. A situação deixou os belgas preocupados, mas, afinal, está tudo bem com o médio de 25 anos."Estou bem. Com o passar dos anos percebi que as pessoas falam muito sem saber a verdade, mas isso não é problema meu. Adoro futebol, sempre gostarei, sempre gostarei. Treinei quatro anos sem jogar, três deles sozinho, a sonhar não só com o dia em que voltarei a jogar mas também naquele em que chegarei ao topo. Em breve estarei de volta aos relvados a fazer o que amo. Pouco a pouco vou construíndo o meu caminho de regresso e talvez seja em Espanha. As pessoas que falam, a janela de transferências só fecha a 31 de agosto", apontou o jogador, que na época passada viu terminar a ligação que tinha desde 2016 com o Chelsea.De olho no futuro, Musonda já traça planos. "Tenho 10 anos de futebol ainda. Dois para preparar-me e oito para estar ao mais alto nível. Estou tranquilo e tenho fé", concluiu.