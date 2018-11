Deschamps: «Conheço as desculpas de Dembélé quando se atrasa»

Didier Deschamps abordou a situação de Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona a contas com problemas disciplinares no clube, dizendo conhecer os hábitos pouco profissionais do jovem futebolista, nomeadamente o facto de chegar frequentemente atrasado aos treinos."Conheço as desculpas dele. Em sua defesa dirá que não é o único", referiu o selecionador francês em conferência de imprensa."Ele tem um pouco o hábito de chegar atrasado. Seja no clube ou na seleção, tem de estar mais atento às coisas do dia-a-dia de um futebolista de alto nível. É um jovem jogador que já passou por muita coisa. Não perco a esperança de que entenda estes aspetos. São situações que podem repetir-se e quanto mais rápidp as evite, melhor será para toda a gente", concluiu Deschamps.