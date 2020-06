«Descobri o Ronaldo para o PSV. Duvidei imediatamente da sua idade»

Ernie Brandts foi treinador adjunto do PSV Eindhoven durante uma década e conta agora ao 'Voetball' como descobriu aquele que há 25 anos foi o melhor goleador da liga holandesa e anos mais tarde considerado o 'melhor do mundo', tendo ainda o seu currículo dois títulos de campeão mundial: Ronaldo.





"Descobri o Ronaldo para o PSV. Piet de Visser fica sempre com os créditos, mas por quê? Ele não o 'ofereceu' a nenhum clube por quê? Em 1993, estive no Brasil durante um mês e vi Ronaldo a treinar e a jogar muito", conta Brandts."Tinha estado em muitos lugares, mas não acreditava no que via. Ronaldo era fisicamente forte, agressivo, com uma aceleração incrível, um remate forte e uma grande capacidade de marcar. Ele era de outro planeta. Duvidei imediatamente da sua idade. Era impossível ele ser tão bom aos 16 anos", revela.