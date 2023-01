«Descobrir jogadores e poupar tempo»: a ferramenta que ajuda a comparar e a... contratar

Os jogadores considerados semelhantes a Enzo Fernández pelo 'Comparisonator'



Avançados com características semelhantes a Paulinho, caso o Sporting decida ir ao mercado

Quando Enzo Fernández estava a ser associado ao Chelsea,noticiou que Orkun Kökçü, médio do Feyenoord, era um dos médios equacionados pelo Benfica. Nuri Sahin, treinador do Antalyaspor, defendeu na entrevista a Record que existem semelhanças entre ambos , mas existe outra forma de traçar uma comparação. Chama-se, precisamente, 'Comparisonator', é um programa utilizado por clubes e outros intervenientes no futebol econheceu-a em Antália, na Turquia, na convenção ‘Winter League’.Por exemplo, se procurarmos um jogador semelhante a Enzo Fernández, o algoritmo pesquisa entre todos os dados estatísticos na base de dados e encontra 95% de semelhança em Marco Civilleri, médio do Trapani (Itália). Outro exemplo. Rúben Amorim garantiu que, caso Youssef Chermiti renove contrato, não vai procurar um avançado. E se o Sporting decidir mesmo ir ao mercado para encontrar um jogador com as características de Paulinho? Kwasi Wriedt (Holstein Kiel, da Alemanha) e Ettore Marchi (Branca, de Itália) são ‘apontados’ como duas possibilidades. Esta é apenas uma das particularidades do ‘Comparisonator’, mas a grande vantagem, segundo quem utiliza a plataforma, é o tempo que se ganha."Mais de 100 clubes usam 'Comparisonator' nesta altura, mas cada um usa-o de uma forma diferente. Cada diretor desportivo ou ‘chief scout’ recebe dezenas de propostas de jogadores diariamente. Com os parâmetros do algoritmo, baseado na Inteligência Artificial, é possível eliminar aqueles que não vale a pena seguir. A partir daí, é possível comparar os que ficam, sempre com níveis ponderados de um campeonato para outro", resume Tarkan Batgün, o CEO da empresa."Depois da pandemia, o recrutamento e scouting mudaram muito. Existe menos dinheiro e menos espaço para cometer erros com rendimentos mais baixos. É por isso que existe muita atenção na procura por jogadores e ferramentas de dados como o 'Comparisonator' são necessárias para descobrir jogadores e poupar tempo. Em termos económicos, embora as transferências tenham diminuído, as despesas com o scouting aumentaram. No 'Comparisonator' temos um exemplo de como a plataforma pode ultrapassar estes problemas: pode-se procurar por um lateral com passaporte espanhol em todo o Mundo ou procurar pelos melhores jogadores nos campeonatos menos mediáticos e compará-los em 600 parâmetros. O olho humano e os números em conjunto tentarão limitar os erros. Obviamente, é sempre preciso observar o jogador. Caso contrário, qualquer plataforma utilizada torna-se inútil", acrescenta Tarkan Batgün.Besiktas (Turquia), Rangers (Escócia) e Rapid Viena (Áustria) são alguns dos cerca de 100 clubes que utilizam o ‘Comparisonator’, segundo dados revelados pela empresa.