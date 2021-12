«Desertor»: jornal polaco arrasa Paulo Sousa

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Przeglad Sportowy (@przeglad)

Nem Jorge Jesus, nem Carlos Carvalhal. Paulo Sousa é o eleito pelo Flamengo, conforme Record avançou . As negociações estão fechadas e o anúncio oficial está para breve, à espera apenas que o técnico português chegue a acordo com a federação polaca para a rescisão de contrato. Na Polónia, Paulo Sousa está a ser arrasado desde ontem. Esta segunda-feira, o treinador português é chamado de "desertor" na 1.ª página do jornal "Przeglad Sportowy". É ainda rotulado como "um ingrato" e um "perdedor".Logo no domingo, o presidente da Federação polaca, Cezary Kulesza, arrasou a atitude de Paulo Sousa , a qual classificou de "irresponsável"."Fui informado pelo Paulo Sousa que queria rescindir o contrato por causa de uma oferta de um clube. Trata-se de um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente", escreveu no Twitter Cezary Kulesza, que nunca foi um grande apoiante de Paulo Sousa. Uma posição de força reiterada à imprensa polaca. "A federação não é um local de trabalho temporário. A situação é desconfortável e precisamos de esclarecê-la rapidamente", disse ao jornalista Sebastian Staszewski.Apesar do braço-de-ferro, o Flamengo está seguro que Paulo Sousa será o próximo treinador e que este discurso não passa de uma estratégia negocial, de modo a conseguir um acordo financeiro favorável.A imprensa brasileira revela que o português está determinado em sair e assumirá a multa rescisória. Marcos Braz e Bruno Spindel permanecem em Portugal e quarta-feira devem reunir-se de novo com o treinador. Tudo indica que o português rumará ao Rio de Janeiro acompanhado de Manuel Cordeiro, Victor Sánchez, Paulo Grilo, Cosimo Cappagli, Lluis Sala e António Gomez, os seus adjuntos na seleção polaca.