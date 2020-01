Detetado problema cardíaco a Juan Quintero

Não correu da melhor forma o regresso de Juan Quintero aos trabalhos do River Plate. Esta sexta-feira, durante os habituais testes de pré-temporada, foi detetada uma arritmia cardíaca ao antigo jogador do FC Porto, algo que deixou os responsáveis do clube de Buenos Aires naturalmente preocupados. O primeiro passo foi dispensar os jogador dos trabalhos de pré-época, seguindo-se agora uma análise exaustiva para tentar perceber o porquê da condição detetada.Segundo informações vindas da Argentina, o jogador será observado uma vez mais já este sábado, em exames complementares que servirão para perceber a origem do problema detetado nas análises feitas na véspera.