'Diablito' Echeverri arruma com o Brasil no Mundial sub-17

A Argentina selou o acesso às meias-finais do Mundial sub-17 com uma vitória incontestável (3-0) sobre o Brasil e o principal responsável chama-se Claudio Echeverri. 'Diablito', como é conhecido em referência ao 'Diablo' Marco Etcheverry - boliviano que brilhou nos anos 90 -, já é a nova coqueluche do futebol das Pampas.

A fama do médio ofensivo de 17 anos não vem de agora. Nascido em Resistencia, a 900 km de Buenos Aires, rumou à capital aos 10 anos para jogar no River Plate e não demorou a adquirir o estatuto de promessa. Em junho, estreou-se na equipa principal do River, somando quatro jogos desde então , sendo uma das figuras da Argentina no Sudamericano sub-17, com 5 golos e 3 assistências. Em março também tinha sido chamado por Lionel Scaloni para treinar com a seleção principal.

No Mundial, que está a ser disputado na Indonésia, não tem defraudado as expetativas, mas foi frente ao Brasil que apresentou toda a sua qualidade. Brilhou durante o jogo com um hat trick... mas também depois. "Ganhar ao Brasil? É como sexo", lançou na zona mista. Mais a sério, não escondeu a felicidade: "Não é todos os dias que se ganha 3-0 ao Brasil. Sabemos da nossa qualidade, mas também que nos espera um jogo muito difícil nas ‘meias’."

Alemanha no caminho

Na meia-final, marcada para terça-feira, Echeverry vai defrontar a Alemanha, que ontem bateu (1-0) a Espanha. Hoje realizam-se os jogos entre França e Uzbequistão (8 horas) e Mali e Marrocos (12 horas), referentes aos ‘quartos’.