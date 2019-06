Diagnóstico médico de Maradona foi parar à internet

Diagnóstico de Maradona Diagnóstico de Maradona

Diego Armando Maradona comunicou ao mundo que não ia continuar no comando técnico do 'Dorados', do México, por questões de saúde. El Pibe será operado ao ombro esquerdo e ao joelho direito, mas entretanto surgiram rumores de que padecia de Alzheimer, comentários que foram prontamente desmentidos.Mas nas últimas horas foi parar à internet um relatório de um neurologista, que explica o verdadeiro problema do ex-craque: Maradona tem dificuldades para dormir."O senhor Diego Maradona está a realizar um tratamento por ter dificuldades na conciliação e manutenção do sono. O problema já tem vários anos, sendo necessário realizar com frequência anual estudos neurológicos exaustivos - ressonância magnética, eletroencefalograma e teste neurocognitivo -, até ao momento normais. Atualmente encontra-se em melhoria sintomática."Depois de resolver todos estes problemas Maradona deve voltar ao banco. Segundo o seu representante, o argentino já foi sondado por clubes da Venezuela, Bolívia, Chile e da MLS.