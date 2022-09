Diego Batista brilha no campeonato universitário norte-americano

Diego Batista partiu este verão para a primeira aventura no futebol fora de Portugal com o objetivo de congregar o desporto e os estudos, num país que é conhecido por fazê-lo como nenhum outro: os Estados Unidos.O jogador formado no Benfica e no Sporting começou por alinhar na Summer league (USL League Two) ao serviço do Manhattan Soccer Club e disputa agora o campeonato universitário norte-americano pelos Monroe College Mustangs, a equipa da universidade que frequenta em Nova Iorque.O futebolista português, de 22 anos, alinhou nos sub-23 do Famalicão em 2021/22 e tem dado cartas nos cinco encontros que já disputou. Mesmo sem ser avançado, o número 10 da equipa conta já cinco golos em cinco partidas, voltando a revelar-se decisivo no encontro disputado este domingo ante o CCBC Essex.Diego Batista ajudou os Monroe College Mustangs a chegar ao triunfo, por 4-3, apontado dois golos, fazendo o segundo e aquele que daria a vitória aos 89 minutos.