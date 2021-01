Diego Costa cobiçado na Arábia Saudita

Após ter rescindido com o Atlético Madrid, Diego Costa já começa a agitar o mercado. O ponta-de-lança, de 32 anos, está na lista de alvos do Al-Hilal, da Arábia Saudita, com o clube a ter já avançado com uma conversa exploratória. Uma oferta de 2 anos e meio de contrato com um rendimento global na ordem dos 17 milhões de euros deverá ser colocada em cima da mesa muito em breve.





O clube saudita, líder do campeonato local que procura uma nova solução ofensiva para o seu plantel, centrou atenções em Diego Costa, isto depois de num primeiro momento ter tentado contratar Alex Teixeira. O brasileiro, de 30 anos, está igualmente sem clube, isto depois de ter terminado contrato com o Jiangsu Suning, da China.