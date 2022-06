Diego Costa lembra "brincadeira" com Kanté: «Tentei abraçá-lo todo nu...»

Diego Costa revelou, em conversa no canal de YouTube 'Pilhado', alguns momentos engraçados que viveu ao longo da carreira, nomeadamente com Hulk, no At. Mineiro, e com Kanté, no Chelsea. O avançado, que deixou críticas à estrutura do clube brasileiro, foi ainda desafiado a escolher entre Messi e Cristiano Ronaldo."[Estrutura do At. Mineiro] Nível europeu? Isso é marketing. O centro de treinos tem um campo, mas se chover já não dá para treinar. O balneário dos treinos é uma merda. A academia também é morta. Mas tudo bem, estão num projeto de transição, um dia será de nível europeu", disse o avançado, antes de deixar muitos elogios a Hulk."Era e é a grande estrela da equipa [At. Mineiro]. Quando cheguei foi o primeiro a chamar-me, a dizer para eu dormir na mesma casa que ele, ao que eu lhe respondi: 'És tentador com esse rabo...'. Fomos muito amigos, é surreal", lembrou divertido.Diego Costa lembrou ainda uma história engraçada ao lado do "tímido" N'Golo Kanté, quando os dois representavam o Chelsea. "Tentei abraçá-lo todo nu na brincadeira. Ele é tímido. Despia-me no banho e dizia-lhe: 'Kanté, dá-me um abraço!'. Ele respondia-me muito sério: 'Não Diego, não'".Questionado acerca de uma possível transferência para o Flamengo, o avançado brasileiro - naturalizado espanhol - deixou muitos elogios ao clube. "Porque não? Ainda para mais no Flamengo... se as coisas te correm bem lá, tornas-te uma estrela de 'Hollywood'".Desafiado a escolher entre Messi e Cristiano Ronaldo, Diego Costa hesitou mas acabou por revelar a preferência pelo português. "Gostava sempre mais dos jogos com o Real Madrid, contra o Barcelona defendíamos mais. O [Cristiano] Ronaldo era f..., o Messi era outro crânio... não sei, vou escolher o Ronaldo. Saiu para Itália, fez golos, em Inglaterra continuou", rematou.