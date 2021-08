Diego Costa pode estar a caminho do Atlético... mas não é o que ele bem conhece

Diego Costa está sem clube desde dezembro último, altura em que rescindiu com o Atlético Madrid. Ao longo destes oito meses, o avançado de 32 anos foi apontado a alguns clubes, como é o caso do Benfica, e agora é ao Brasil que o destino do jogador é associado.





Segundo o 'Globoesporte', o internacional espanhol está a negociar com o Atlético Mineiro, clube que conta com Hulk no plantel, um possível regresso ao futebol sul-americano e ao país de onde saiu em 2006 para ingressar no Sp. Braga (o dianteiro jogou ainda em terras lusas pelo Penafiel). Ainda assim, os valores iniciais parecem ter 'assustado' os dirigentes do emblema canarinho.O clube brasileiro já fez uma proposta ao jogador, a qual foi recusada, sendo que o Galo procura fazer uma segunda oferta, com melhores condições, avança a mesma fonte.