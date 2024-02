Diego Godín sai da 'reforma' para reforçar equipa de futebol amador no Uruguai

A 31 de julho de 2023, Diego Godín anunciava a sua retirada do futebol. Quase sete meses depois, o experiente defesa-central, vencedor da Copa América em 2011 pelo Uruguai, está de regresso ao seu país para representar o Porongos, emblema do interior que compete a nível amador. E o anúncio nas redes sociais do clube foi feito com pompa e circunstância: "Olá, Diego Godín! O Faraó. O histórico capitão da celeste, Diego Godín. Estamos muito felizes por te termos connosco no nosso clube. Que sejas bem-vindo, Diego!", pode ler-se.

Desde 2007, altura em que deixou o Nacional para reforçar o Villarreal, que Diego Godín não representava uma equipa uruguaia. Formado no CA Cerro, o defesa, agora com 38 anos, evidenciou-se no futebol europeu sobretudo ao serviço do Atlético Madrid, clube que representou durante nove temporadas e pelo qual venceu um campeonato (2013/14), uma Taça do Rei (2012/13) e uma Supertaça de Espanha (2014). A nível internacional, Godín celebrou ainda duas conquistas da Liga Europa (2011/12 e 2017/18) e três Supertaças Europeias (2010, 2012 e 2018).



Fundado a 5 de junho de 1910, o Porongos reúne poucos adeptos no Uruguai. Fazendo uma avaliação apenas aos números do clube nas redes sociais, falamos de um emblema com pouco mais de 5.500 seguidores no Facebook, 5.200 no Instagram e 350 no X (antigo Twitter).