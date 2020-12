«Diego, vais enterrar-nos a todos»: ex-mulher conta que Maradona não gostava de falar sobre a morte

À medida que passam os dias desde a morte de Diego Maradona, vão se somando os comentários e as histórias relativamente ao astro argentino. Rocío Oliva, a ex-mulher de ‘El Diez’, revelou agora que Maradona não gostava de falar ou pensar sobre a ideia da morte.





"Não conseguia acreditar que ele tinha morrido porque eu conheci um Diego muito forte, que nunca falava da morte e que não pensava nesse final. Falavas com ele sobre a morte e ele não gostava. Mas toda a gente fazia piadas com ele do género: ‘Diego, tu vais nos enterrar a todos’. Ele já tinha passado por tantas coisas e sorria. Isso ele já gostava de ouvir", contou na América TV.Rocío Oliva continua à espera de respostas sobre uma perda que não consegue ultrapassar."Sempre tive atenta à saúde do Diego. Quando me inteirei da sua situação, fiquei com a ideia de que se tratava de uma descompensação da qual ele iria sair, tal como fez em tantos outros problemas na sua vida que ele conseguiu superar e seguiu em frente. Eu continuo à espera de respostas das análises. Creio que a morte podia ter sido evitada. Não sei o que se passou. Ele realmente fazia o que queria. Mas creio que era um homem demasiado novo para morrer. Nunca conheci um Diego que tivesse alguma intenção de morrer, que baixasse os braços, um Diego depressivo. Custa-me a acreditar nisso, porque o Diego que conheci dançava, cantava karaoke… Chateava-se contigo ou não, mas era o mesmo autentico de sempre. Sabemos que ele teve uma vida complicada. Não estou à procura de culpados, mas só não percebo porque estava sozinho", conta a comentadora de televisão, que falou ainda sobre o seu amor por Maradona."Não sei se foi o grande amor da minha vida. Hoje, que já não está cá, posso dizer que foi um homem muito importante na minha vida. Aprendi muitas coisas boas com ele. Imaginávamos ter um filho juntos, chegámos a falar disso, mas não era o momento. Mas apenas pela minha idade, mais nada", concluiu.