Dilúvio em Miami provoca caos na apresentação de Messi: seguranças abandonam postos e adeptos forçam entrada

A apresentação de Lionel Messi como jogador do Inter Miami está a ser ameaçada por um forte dilúvio nos Estados Unidos.



À medida que o temporal piorou, o clube da MLS recomendou os adeptos através das redes sociais a regressarem aos seus carros e a procurarem zonas de abrigo e abandonarem o exterior do estádio até novas atualizações sobre a cerimónia que está neste momento em risco de acontecer (início estava previsto para a uma hora da manhã de Portugal Continental).



Contudo, ao contrário dos seguranças do recinto, que abandonaram os postos junto às entradas de acesso ao interior do estádio, os adeptos não arredaram pé das infraestruturas e acabaram mesmo por forçar a entrada no recinto, causando uma enorme confusão.





Security abandon their post as the worst of the weather came in. Supporters breached the gates and passed security with no one on hand. This may be a problem. #Messi pic.twitter.com/dG3gNy8J04