Dínamo Kiev derrotado pelo Antuérpia

O Dínamo Kiev encerrou a pré-temporada com uma derrota por 2-1 frente ao Antuérpia, que contou com Dinis Almeida a titular, no último teste antes dos duelos da 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Fenerbahçe de Jorge Jesus. A primeira mão está marcada para dia 20 (próxima quarta-feira), com o Dínamo a jogar na condição de visitado em Lodz, na Polónia.

A preparar a presença na Conference League, o PAOK goleou (4-0) o Panetolikos. Rafa Soares e Tiago Dantas alinharam de início, ao passo que Vieirinha, Filipe Soares e André Ricardo entraram após o descanso. No Besiktas, Gedson Fernandes foi titular no triunfo (1-0) sobre o Mainz. Já Gonçalo Paciência ficou no banco na vitória do Eintracht Frankfurt (3-1) diante do Torino.