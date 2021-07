Diogo Dalot regressa a Manchester com Ancelotti bem atento

Diogo Dalot viaja esta semana para Manchester e, na chegada a Inglaterra, terá de cumprir isolamento profilático de cinco dias. O internacional português, tal como Bruno Fernandes e o francês Paul Pogba, serão integrados nos treinos do United no próximo domingo.





No caso do lateral, de 22 anos, isso não quer dizer que se vai manter sob as ordens do treinador Ole Gunnar Solskjaer em 2021/22, apesar de ter contrato com os red devils até 30 de junho de 2023. Além do Milan, que até já endereçou uma proposta aos ingleses para novo empréstimo, também o Real Madrid, e mais concretamente o treinador merengue, Carlo Ancelotti, está bem atento ao jogador.De acordo com o jornal espanhol 'AS', publicação sediada em Madrid, o Real e o seu treinador seguem Diogo Dalot com particular atenção. Ancelotti, recorde-se, já tentou contratar o jogador português na temporada passada, quando orientava o Everton.Apesar de estar bem servido na lateral direita com Carvajal e Odriozola, escreve a mesma fonte, "Diogo Dalot, de 22 anos, é um dos jogadores presentes no radar de Ancelotti para o Real Madrid" desde que o técnico assumiu o comando técnico dos merengues. Note-se que, apesar de ser destro, o defesa luso também já mostrou qualidade e competência a jogar na lateral esquerda.Ainda por Portugal, Dalot tem mantido a forma com um personal trainer e até tem trabalhado em relvados, com bola. No Manchester United vai apresentar-se motivado pelas chamadas às seleções sub-21 e principal portuguesas, nos certames continentais de verão.

Os red devils iniciam oficialmente a época a 14 de agosto, frente ao Leeds, e é possível que Dalot arranque por lá. No entanto, como na maioria dos países o mercado de transferências só fecha a 31 de agosto, é possível que possa vestir outra camisola em 2021/22. Pelo menos, interessados não faltam.