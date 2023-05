Diogo Gonçalves avisa: «Espero ganhar mais títulos esta época»

Diogo Gonçalves foi a figura da final da Taça da Dinamarca,frente ao Aalborg. No final, o avançado de 26 anos, que está no clube desde janeiro por empréstimo do Benfica, avisou que ainda quer festejar mais títulos até ao final da época. "É um momento de muita felicidade. Marquei o golo, mas esta é uma vitória de toda a equipa. É o meu primeiro troféu fora de Portugal e sabe muito bem poder ajudar o Copenhaga. Agora é descer rapidamente à terra e concentrar rapidamente no campeonato, que é o grande objetivo. Estou muito feliz. Espero ganhar ainda mais títulos esta temporada", destacou.No 1.º posto a três jornadas do fim, o Copenhaga espera garantir o bicampeonato dinamarquês... mas a festa de Diogo Gonçalves pode não ficar por aí. É que, na primeira metade da época, o português foi utilizado em 10 jogos da liga por Roger Schmidt, pelo que também pode ser campeão pelo Benfica.