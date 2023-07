Diogo Gonçalves garante vitória do Copenhaga

O português Diogo Gonçalves começou a época em grande estilo no Copenhaga. Depois de um golo e uma assistência na ronda inaugural (triunfo por 2-1 sobre o Lyngby), ontem o ex-benfiquista não só voltou a marcar como foi novamente decisivo, garantindo o triunfo (3-2) na visita ao Vejle, com um golo de penálti aos 70’. Jordan Larsson (19’) e Bardghji (34’) tinham dado vantagem aos campeões dinamarqueses, mas Albentosa (25’) e um autogolo de Vavro (52’) complicaram as contas do Copenhaga.