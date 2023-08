Diogo Gonçalves marca e assiste para Copenhaga rumar à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Um golo e três assistências do extremo português Diogo Gonçalves ajudaram esta quarta-feira os dinamarqueses do Copenhaga a vencer os islandeses do Breidablik (6-3), rumo à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol.

Depois do triunfo por 2-0, no encontro da primeira mão, o emblema da capital dinamarquesa até começou a perder, quando Jason Dadi Svanthorsson abriu o ativo a favor dos visitantes, logo aos nove minutos, com a resposta a surgir pelos pés de Diogo Gonçalves, aos 33, na transformação de um livre direto, abrindo caminho para mais três golos de rajada no Parken Stadium.

Dois minutos depois, o antigo jogador do Benfica serviu o tunisino Elias Achouri (35) para o 2-1, antes de o sueco Jordan Larsson (37) e de o islandês Orri Oskarsson (45+1), o último com novo passe de Gonçalves, anotarem os restantes para os anfitriões, ainda antes do tempo de descanso.

No segundo tempo, o português voltaria a estar novamente em evidência, com mais uma assistência para Orri Oskarsson (47), que viria a fazer o hat-trick aos 56, enquanto Kristinn Steindorsson (51) e Hoskuldur Gunnlaugsson (75) encurtaram distâncias para os islandeses.

Na próxima ronda, na qual o Sporting de Braga vai defrontar o Backa Topola, da Sérvia, o Copenhaga vai medir forças com os checos do Sparta Praga.