Diogo Izata é um jogador livre após vencer a Taça da Eslovénia

Diogo Izata já não tem contrato com os romenos do Gaz Metan e é um jogador livre, segundoapurou. O médio, de 25 anos, formado na União de Leiria, FC Porto e Sp. Braga festejou no passado dia 11 de maio a conquista da Taça da Eslovénia, ao serviço do Kopper, onde alinhou por empréstimo a segunda parte da temporada.Acordada a rescisão, para trás ficam 13 presenças pelo Gaz Metan e mais nove pelo Kopper, incluindo a titularidade na final da prova ganha ao NK Bravo (3-1).O internacional português sub-16 e sub-17 viveu, pela primeira vez esta época, uma aventura no estrangeiro depois de, a nível sénior, só ter conhecido a camisola do Vilafranquense que envergou do Campeonato de Portugal à 2ª Liga. Deixou Vila Franca de Xira ao cabo de cinco anos e na condição de capitão.