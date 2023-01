Diogo Monteiro assina pelo Leeds e vai integrar equipa de sub-21

O futebolista internacional sub-19 português Diogo Monteiro é reforço do Leeds United, informou esta terça-fera o clube, 15.º classificado na Liga inglesa.

"O Leeds United tem a satisfação de comunicar a contratação do defesa central Diogo Monteiro, que chega proveniente do Servette FC, da Superliga suíça", refere o clube na sua página oficial na internet.

Diogo Monteiro assinou um contrato de três épocas e meia com o Leeds e "inicialmente irá integrar a equipa de sub-21", acrescenta o Leeds.

O defesa, de 18 anos, capitão de Portugal no último Europeu de sub-17, no último ano, em que a seleção das 'quinas' foi afastada pela França nas meias-finais, nas grandes penalidades, jogou sempre na Suíça.

O futebolista nasceu na Suíça, onde fez a formação no Etoile Carouge e no Servette, chegando à equipa principal destes últimos com apenas 16 anos, tornando-se o terceiro jogador mais jovem a estrear-se no campeonato suíço.

Por Portugal, o defesa tem 36 internacionalizações e quatro golos marcados, dos sub-15 aos sub-19.