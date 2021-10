Diretor de arbitragem da UEFA admite que polémica regra do fora de jogo pode ser alterada

O polémico golo que Kylian Mbappé marcou à Espanha na final da Liga das Nações continua a dar que falar. Segundo o jornal espanhol 'As', a UEFA planeia sugerir ao International Football Association Board (IFAB), o organismo que regulamenta as regras do futebol, alterações à regra do fora de jogo que validou o golo do avançado do PSG e deu, consequentemente, o título à França.





"O Anthony Taylor [árbitro do jogo] tomou a decisão correta tendo em conta a lei vigente e a sua interpretação atual", explicou Roberto Rosetti, diretor de arbitragem da UEFA, citado pelo jornal espanhol.Rosetti admite que "este caso mostra que a interpretação atual da lei parece estar em conflito com a mesma lei, que passa por evitar que qualquer jogador se aproveite da sua posição de fora de jogo"."A postura da UEFA é que há formas de melhorar a sua redação, para adequá-la ao objetivo da lei do fora de jogo e ao espírito do jogo", acrescenta o mesmo responsável, acrescentando: "Entrei em contacto com os meus colegas da FIFA e do IFAB e discutirei as soluções na próxima reunião do painel técnico do IFAB."O lance tem causado grande polémica. A imagem da transmissão televisiva parece dar conta de um ligeiro adiantamento de Mbappé mas o VAR validou a jogada, em que Éric García, na tentativa de cortar o passe de Theo, ainda joga a bola.