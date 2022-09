Diretor do Ajax: «Ninguém previa que os nossos jogadores saíssem por tanto dinheiro»

Gerry Hamstra, diretor do Ajax, comentou a atuação do Manchester United no mercado de verão, frisando que o facto dos red devils terem garantido as contratações de Lisandro Martínez e Antony deixou Alfred Schreuder, treinador dos holandeses, "chateado"."O timing do Manchester United foi terrível. Os últimos dias [do mercado] foram ainda piores, porque o Ajax já tinha passado por uma fase de reconstrução da equipa, na sequência da saída de vários jogadores de topo. Foi muito difícil deixar o nosso treinador com um vazio tão grande", começou por dizer ao 'De Telegraaf'.E acrescentou: "Perdemos muitos jogadores importantes. Tínhamos expectativas totalmente diferentes no [mercado de] verão. Queríamos que o grupo ficasse junto para fazermos boas exibições na Liga dos Campeões e continuarmos a ser bem-sucedidos. Foi sobre isso que falámos com o Alfred [Schreuder]".Hamstra referiu ainda que o grande desejo do Ajax era manter Antony, mas que a proposta dos red devils - de 95 milhões de euros mais cinco por objetivos - foi irrecusável."Ninguém conseguia prever que os nossos jogadores saíssem por tanto dinheiro. Entendo a raiva de Schreuder. Já fui treinador e sei o quão frustrante é perder o melhor jogador nos últimos minutos. Não queríamos isto, queríamos que Antony ficasse", rematou.Recorde-se que para além de Lisandro Martínez e Antony, o Ajax também perdeu, entre outros, Haller, para o Borussia Dortmund, e Gravenberch, para o Bayern Munique.