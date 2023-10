Diretor do NEC revela as primeiras palavras de Bas Dost após recuperar consciência em campo

Wilco van Schaik, diretor do NEC Nijmegen, já comentou o drama que o clube viveu este domingo com Bas Dost, avançado holandês que caiu inanimado nos minutos finais do jogo contra o AZ Alkmaar, para o campeonato holandês.





Muita aflição e jogadores à beira das lágrimas: as imagens do susto com Bas Dost



Em declarações à ESPN holandesa, o dirigente do clube revelou quais foram as primeiras palavras do ex-jogador do Sporting assim que recuperou a consciência após cair desamparado no relvado. "Corri imediatamente pelos corredores em direção ao relvado. [Quando cheguei] A lona já estava à volta dele e ninguém sabia nada sobre como ele estava. O árbitro Jeroen Manschot indicou que ele tinha dado sinal de vida e que Bas Dost tinha perguntado se podíamos dizer à sua família que ele estava consciente. Tivemos sorte de a equipa médica ter chegado rápido ao local", começou por dizer Wilco van Schaik."Quando [Bas Dost] chegou lá dentro, o pai dele também já lá estava. Sentou-se direitinho quando se juntou ao pai. Até quis falar com os jogadores. Causou um grande alarido. Foi tudo muito intenso", acrescentou, comentando que a suspensão imediata do jogo foi a melhor decisão que a equipa de arbitragem poderia tomar: "Quando vemos como os rapazes estavam ali sentados... Estava tudo calado. Não se pode voltar a jogar depois de um momento como este."