Diretor do Shakhtar relata momentos de grande desespero: «Liguei para Ceferín e chorei»

Muito se tem falado sobre verdadeira odisseia dos jogadores brasileiros para sair de Kiev, após a invasão russa à capital ucraniana mas agora foram revelados novos dados sobre esses momentos de grande aflição. Darijo Srna, diretor desportivo do Shakhtar, contou que entrou em desespero e telefonou ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin."Liguei para o senhor Ceferín e chorei. Não podia ver os jogadores e as suas famílias indefesas a chorar. O que ele fez por nós foi sua maior vitória. É um grande homem e o maior embaixador do futebol. Os brasileiros e os italianos já estão em casa", disse.Pedrinho, ex-Benfica, foi um dos jogadores que passou por essas dificuldades na Ucrânia. "Foram dias difíceis que passámos, sem saber o que poderia acontecer connosco. Sempre que falava com a minha família despedia-me como se fosse a última vez, pois não sabia se voltaria a falar com eles. Demonstrava força para que ninguém ficasse mal, mas destruído por dentro e com medo", disse numa publicação nas redes sociais."Ele está muito cansado e até mesmo traumatizado. Esperemos que daqui a uns dias esteja pronto para outra", disse Will Dantas, empresário de Pedrinho a Record.