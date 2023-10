Dirigente merengue revela tudo: Real não abordou Mbappé por ter medo do PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já se disse quase tudo sobre Kylian Mbappé e a novela em torno do futuro do internacional francês. No último mercado de transferências o jogador foi um dos mais falados, uma vez que o Real Madrid bem tentou levá-lo para o Santiago Bernabéu. Sem sucesso...

Agora foi José Manuel Otero Lastres, vogal do conselho diretivo do clube espanhol, a revelar que os merengues tiveram... medo dos franceses.

"Se tivessemos dado um passo errado com o Mbappé, o PSG teria tentado reagir contra o Real Madrid. O Real Madrid sabe perfeitamente o que pode e deve fazer", disse aos microfones do canal 'Remontada Blanca'.

"Se o Mbappé vier - e espero que em 2024 venha - chegará de forma legal, sem que ninguém nos possa acusar de termos feito um acordo com ele. Aquilo que deram por garantido no ano passado - quando Nasser Al-Khelaïfi disse que ele tinha um acordo com o Real Madrid - não é verdade", rematou.