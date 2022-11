E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo internacional holandês Dirk Kuyt foi despedido do ADO Den Haag, clube que assumiu no início desta época, depois de somar o 5º jogo sem vencer.O ex-avançado do Liverpool de 42 anos estava a ter a primeira experiência enquanto treinador. O ADO ocupa o 17º posto da 2ª divisão holandesa.