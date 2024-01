Disputa à vista entre Real Madrid e PSG: jovem pérola do Lille no centro da discussão

Leny Yoro, jovem central de 18 anos, que atua no Lille é uma das grandes promessas do futebol francês. O jogador que, esta temporada atuou em 24 jogos e contabiliza 3 golos, tem-se notabilizado pelo seu desempenho e atraído atenções, estando no radar de dois colossos europeus, o Real Madrid e o PSG, segundo avança esta quarta-feira o 'Mundo Deportivo'.O presidente do Lille, Olivier Letang, já garantiu ao 'Le Parisien' que "Leny Yoro não sairá no inverno", e que já terá mesmo rejeitado uma primeira abordagem financeira feita pelo PSG, que segue determinado em contratar o jogador que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.O 'Mundo Deportivo' garante que, apesar da necessidade de reforçar o eixo defensivo, os merengues preferem uma abordagem mais criteriosa e vão continuar a observar a progressão da joia francesa - que fez toda a formação no Lille - com uma eventual proposta a surgir apenas no mercado de verão.O "novo Varane", como Yoro é apelidado pelo jornal espanhol, pode tornar-se o próximo capítulo ‘quente’ das frequentes disputas de mercado que se tem assistido entre os dois clubes, nomeadamente por Mbappé, desde o verão de 2017, e Tchouaméni, jovem meio-campista que reforçou os blancos no último verão, por 80 milhões de euros.