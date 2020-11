Divulgação de fotografia do corpo de Maradona causa revolta

Uma foto de Diego Maradona já sem vida começou a circular nas redes sociais esta quinta-feira, tendo gerado grande indignação e o pedido explícito de não divulgá-la.





Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración. pic.twitter.com/UtUk8tQHlw — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

Segundo o advogado e amigo de Maradona, Matías Morla, a fotografia teria sido tirada por funcionários encarregados do velório. "Diego Molina é o canalha que tirou uma foto ao lado do caixão de Diego Maradona. Pela memória do meu amigo, não vou descansar enquanto não pagar por tal aberração", denunciou no Twitter.