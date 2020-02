Djemba-Djemba recorda últimas palavras de Marc-Vivien Foé

É um relato emocionante de Eric Djemba-Djemba e que faz o mundo do futebol recordar a fatídica Taça das Confederações 2003, que ficou tristemente célebre pela morte de Marc-Vivien Foé, integrante da seleção dos Camarões, em pleno duelo com a Colômbia, nas meias-finais da competição.

O jogador recordou, emocionado, as últimas palavras de Foé antes da comitiva descer do autocarro rumo ao Estádio Gerland, em Lyon: "Nunca esquecerei o que nos disse no autocarro. Olhou para nós e disparou – ‘Se algum de nós tiver de morrer hoje, então morreremos hoje. Não podemos perder este jogo. Prometi à minha mulher e aos meus filhos que vamos à final. Temos de ganhar a Taça das Confederações’".

Djemba-Djemba recorda a seguir que Foé o avisou que estava cansado e que ia pedir substituição ao selecionador camaronês. Mas antes que o pudesse fazer, disputou uma bola com o colombiano Mario Yepes e caiu inanimado.

Foé cai inanimado Foé cai inanimado

"Vi-o cair e o Mario gritou logo. Corremos até lá e percebemos imediatamente que estava morto", relembrou.

Os Camarões acabaram por vencer por 1-0 e assegurar lugar na grande final, contra França, perdendo 1-0 com golo de Henry.

"O resto da equipa ficou muito abalada e tivemos medo de jogar logo de imediato, mas foi o que os dirigentes determinaram", rematou.