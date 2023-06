Do Benfica ao Arsenal, do Barcelona ao Real Madrid: anda meio mundo de olho no 'Messi turco'

Arda Güler, jogador turco de apenas 18 anos, é o jovem prodígio que por estes dias faz alguns dos maiores clubes da Europa andarem de cabeça perdida. Apelidado de 'Messi turco', Güler é esquerdino, pode jogar pelo meio ou encostado à esquerda, já jogou pela equipa principal do Fenerbahçe, pela seleção da Turquia - marcou um golo ao País de Gales esta semana - e mostra ter um talento invejável.Numa época em que trabalhou com Jorge Jesus na equipa principal do Fenerbahçe, Güler marcou seis golos e fez sete assistências em 35 jogos pelo seu clube, mas o que faz mesmo os 'tubarões' salivarem é que a cláusula de rescisão do contrato do jogador é de 'apenas' 17,5 milhões de euros.Em Inglaterra o Arsenal já colocou os olhos no 'puto maravilha', em Espanha o Real Madrid também o quer, mas o facto de pretender deixá-lo mais uma época na Turquia fez Güler recusar a mudança para os merengues.O Benfica está de olho nele, Deco anda numa roda viva para o levar para o Barcelona, o Milan também mostrou interesse mas o 'The Sun' escreve que quem muito provavelmente vai ganhar esta corrida pelo 'Messi turco' é o Ajax.Recentemente foi muito elogiado por Mesut Ozil, ex-internacional alemão nascido na Turquia. "Se há um número 10 melhor do que eu? Só penso num nome, tenho um irmão em quem acredito, Deus o proteja: o seu nome é Arda Güler."