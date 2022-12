Do céu ao inferno: Amallah faz história no Mundial'2022 e é encostado no Standard Liége

Selim Amallah fez parte da seleção de Marrocos que fez história no Mundial'2022, mas não teve o regresso que esperava ao Standard Liége. O médio, de 26 anos, termina contrato com o clube belga em junho de 2023 e foi afastado da equipa principal, estando agora a treinar com a formação de reservas."Decidimos enviar Selim Amallah e mais três jogadores para as reservas. Não vamos fazer nada para aumentar o valor de mercado destes jogadores, que vão sair a custo zero", começou por referir Pierr Locht, presidente do Standard Liége, em declarações aos holandeses do 'Het Laatste Niews'."Não vamos fazer o trabalho sujo para outras equipas. O mais fácil seria deixá-los jogar mas isso seria perigoso. Admitir que podes jogar e saíres a custo zero seria a morte do clube", explicou.