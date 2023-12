Do "fenómeno" Mbappé aos "três ou quatro clubes que trabalham muito bem" por cá: Pauleta abre o livro

Pauleta continua a ser (e assim será...) uma figura de destaque no PSG. O antigo internacional português vestiu as cores do clube francês entre 2003/04 e 2007/08 e na véspera de uma decisiva partida dos parisienses para a Liga dos Campeões, frente ao Dortmund, o jornal 'Marca' foi ouvi-lo sobre o que falta afinal à sua antiga equipa para conseguir o tão desejado 'caneco'."Existe uma grande pressão para ganhar a Champions, é um clube que gasta muito dinheiro, mas a verdade é que nesta temporada mudou um pouco a maneira de fazer a equipa e estou convencido de que lhe vai acontecer o mesmo que ao Manchester City: quando menos esperas, vai chegar a oportunidade de ganhar. Agora, não podes é ter a mesma pressão que tem o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern Munique, que são clubes que estão sempre aí para ganhar. Se pensarmos no Chelsea, aconteceu o mesmo. Esteve por aí muitos anos e acabou por ganhar", afirmou.Questionado sobre a estrela maior do PSG, Kylian Mbappé, Pauleta é claro: "é um fenómeno". "Quando tens um jogador como Mbappé seria uma pena deixá-lo ir. É um dos melhores do mundo, jovem, com qualidades incríveis. Eu, como adepto do PSG, gostava muito que ele ficasse".Por falar em juventude, João Félix foi igualmente tema na entrevista. O agora diretor das equipas jovens da FPF abordou o atual momento do internacional português que vive uma 'nova vida' com as cores do Barcelona. "Ainda é um jogador muito jovem, foi-se embora muito novo e por quem se pagou uma loucura. Tem enormes qualidades. A mudança que fez [do At. Madrid para o Barça] correu bem porque está a jogar, vê-se que está feliz e a jogar bem. Precisa de se sentir bem em campo e isso é bom para ele e também para nós como seleção".Seleção essa que, mais uma vez, "não é grande favorita" ao Euro'2024. "Não o pode ser nunca, mas hoje, quando olhas para uma equipa como Portugal e a quantidade e qualidade dos jogadores que tem, tens de pensar que tudo é possível. Há que ir passo a passo. Temos grandes jogadores em todas as posições e se está a construir algo importante com trabalho e acredito que vamos chegar bastante fortes ao Campeonato da Europa".Acima de tudo, Pauleta vê uma "boa geração" de futebolistas portugueses. "Temos a sorte de ter três ou quatro clubes que trabalham muito bem. Queremos mais clubes assim porque é importante para o país. Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga... dão-nos muitos jogadores de qualidade".