«Doeu quando Cristiano Ronaldo empatou em Bolas de Ouro»: Messi num registo raro

Quem votou em quem na Bola de Ouro: as curiosas (e algumas caricatas) escolhas mundo fora



Quem votou em quem na Bola de Ouro: as curiosas (e algumas caricatas) escolhas mundo fora

Num registo poucas vezes visto, Lionel Messi admitiu que ficou desiludido quando Cristiano Ronaldo venceu a Bola de Ouro em 2017, empatando então com o argentino num total de cinco. Agora, após chegar à sexta e voltar a descolar de CR7, o astro do Barcelona recordou como se sentiu."Gostava de ter cinco Bolas de Ouro e ser o único. Quando Cristiano Ronaldo empatou comigo, admito que me doeu um pouco, já não estava sozinho no topo. Mas ele tinha mérito por isso e eu não podia fazer muito mais. Uma vez mais os títulos coletivos são os mais importantes, embora os individuais tenham grande valor. No que toca à Bola de Ouro, cada um vive à sua maneira. Ao mais alto nível todos querem ganhar", disse o internacional argentino numa entrevista à 'France Football', a revista que atribui o galardão.De resto, Messi abriu o debate sobre o que é mais importante para a Bola de Ouro: os títulos individuais ou coletivos? "Entendi por que motivo não ganhava. Não cumpríamos o objetivo de vencer a Liga dos Campeões e essa é a prova que te dá mais chances de conquistar a Bola de Ouro. Quando Ronaldo ganhava as Bolas de Ouro era porque fazia temporadas muito boas e vencia a Champions, ainda por cima sendo determinante", recordou.