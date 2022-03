Dois futebolistas ucranianos morreram durante invasão russa à Ucrânia

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

Dois futebolistas ucranianos morreram a lutar contra a invasão russa ao país, anunciou esta terça-feira a FIFPro. Os jogadores em causa são Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko, de 21 e 25 anos, que representavam Karpaty Lviv e FC Gostomel, respetivamente."Os nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e companheiros de equipa dos jovens futebolistas ucranianos Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko, as primeiras perdas do futebol reportadas nesta guerra. Que descansem em paz", podia ler-se na publicação da FIFPro.Segundo o Karpaty, Sapylo morreu na sexta-feira "perto de Kiev", durante o "comabte com as forças russas", ao passo que Martynenko faleceu depois de um míssil russo ter atingido a sua casa. Além do jogador, também a sua mãe perdeu a vida como consequência deste ataque.Já são três as mortes de desportistas anunciadas esta terça-feira, depois de Yevhen Malyshev , um jovem do biatlo de 20 anos, ter também sido dado como falecido em combate.