Dono do Inter Miami sem dúvidas: «Messi pode fazer da MLS uma das duas ou três melhores ligas do mundo»

Foi um processo "longo e intenso" aquele que levou Lionel Messi a assinar pelo Inter Miami, mas chegou finalmente a bom porto. Quem o confessa é Jorge Mas, dono do clube da MLS, que, ao 'El Pais', revela que a intenção de garantir o argentino para o Inter Miami remonta a 2019 e, pouco depois, começaram as conversações com o pai e agente de Messi, Jorge.





No que diz respeito às condições contratuais, Mas confirmou que o salário do avançado de 36 anos "será em torno dos 50-60 milhões de euros anuais", menos do que lhe foi oferecido na Arábia Saudita, mas que ainda terá benefícios provenientes de direitos de transmissão televisiva (Apple TV) e da venda dos equipamentos do clube (Adidas). Adicionalmente, o facto de estar "no mesmo horário de Rosário (local de nascimento)" contribuiu também para a decisão do campeão do mundo."Messi pode converter a MLS numa das duas ou três maiores ligas do mundo. Na história do desporto daqui há duas marcas: a chegada de Pelé ao Cosmos, de Nova York, e a de David Beckham em 2007 a Los Ángeles. Messi vai elevar a liga a outro nível. Quando se retirar também terá uma participação no clube. (...) Acredito que os sócios do clube se vão multiplicar por 5 ou por 10 em três anos. O norte-americano interessa-se pelo melhor jogador do mundo", assegurou.E o futuro? Jorge Mas garante ja saber: "Imagino para Messi uma vida muito semelhante à de David [Beckham] ou Michael Jordan. Poderá continuar o seu trabalho num mercado que não vai parar de crescer. Terá oportunidades que não há noutros sítios".