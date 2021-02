Dono do Nice quer avançar para a compra de um clube português

Empresa que se notabilizou pela sua entrada no ciclismo e depois pela aquisição do Nice, a INEOS tem planos para nos próximos tempos avançar também para a entrada no futebol português, com a compra de um clube. A ideia foi revelada pelo diretor de futebol do Nice à AFP, numa entrevista na qual explicou também os propósitos desta aposta, que não passarão necessiriamente pela compra e venda de jogadores.





"Quando a INEOS comprou o Nice, já tinha também o Lausanne-Sport e uma parceria com o Racing Club d'Abidjan. Já começámos a estabelecer ligações entre estes dois clubes. E mesmo que os planos tenham sido afetados por conta da pandemia, o nosso objetivo é comprar um clube em Portugal para ajudar a fazer uma ligação com o Brasil, onde o Carlos Henrique, um ex-jogador do Bordéus, está a desenvolver uma rede para nós", começou por dizer Julien Fournier."É um sistema no qual temos muita esperança. Unir os quatro clubes pelo mesmo objetivo: ter um ADN comum com um estilo de jogo audaz, que irá ter a nossa própria identidade. O objetivo não será ter muitas trocas entre eles. Se pudermos vender jogadores iremos fazê-lo, mas o objetivo não é esse. O objetivo é criar uma organização desportiva que permita aos quatro clubes trabalhar juntos e ter resultados também", acrescentou o dirigente do clube onde atua Rony Lopes.